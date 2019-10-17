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الحوار مازال مستمراً ولا تلتفتوا للتسريبات

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أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته حاضرون في المملكة العربية السعودية وسط حفاوة وترحيب من قيادة المملكة.

وقال هيثم أن ما يجرى هو خطوة أساسية على طريق دعم المشروع ‬العربي في المنطقة وهو المشروع الذي انتصر له الجنوبيون ولم يخذلوه حين خذله الآخرون.

وأضاف أن الجنوبيين سيكونوا مع المملكة ودولة الإمارات ومع قيادتهم للحوار، والمشروع العربي سينتصر مثلما سينتصر المشروع الوطني الجنوبي.

واستكمل: “نؤكد للجميع أن الحوار لازال مستمراً وعلينا ألا نلتفت لكافة التسريبات عبر المواقع أو تضليل القنوات كالجزيرة وغيرها والتي تأتي ضمن اختراق جماعة الإخوان المسلمين لهذه المؤسسات الإعلامية وتوظيفها وتوجيهها سياسياً لإفشال جهود المملكة في إنجاح الحوار”.

وتابع: “قد شاهدناهم وهم يحاولون بشتى الوسائل عرقلة خطوات الحوار وهدم كل ما تم بنائه، متناسين إن الجنوبيين ثابتون على الأرض، وصاحب الأرض يبقى متسيداً وعاشقاً لها وستسانده في كل خطوة يخطوها والشعب من خلفه دائماً”.

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المشهد العربي

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