الحزام الأمني يخوض معارك الدفاع عن مودية.. والقبائل تنضم له

علق الناشط السياسي، أحمد الربيزي، على نجاح قوات الحزام الأمني منذ قليل، من السيطرة على طقمين عسكريين لقوات المليشيات الإخوانية وأسر من فيها في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وكتب الربيزي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الحزام الأمني في مودية محافظة أبين يخوض معارك الدفاع عن مديرية مودية التي تحاول مليشيات تابعة للمدعو العوبان الذي يؤتمر من قبل حزب الإصلاح اليمني، بأقتحامها”.

وتابع: “قبائل مودية تنضم الى الحزام الأمني وتتصدى لمليشيات حزب الإصلاح الإخونجي”.

وتمكنت قوات الحزام الأمني منذ قليل، من السيطرة على طقمين عسكريين لقوات المليشيات الإخوانية وأسر من فيها في مديرية مودية بمحافظة أبين.

ونجحت قوات الحزم الأمني من التصدي لجنود المليشيات الإخوانية وطردهم خارج النقطة العسكرية.