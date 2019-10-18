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الحزام الأمني بعدن يضبط كمية من البضائع الممنوعة بالشيخ عثمان

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تمكنت قوات الحزام الأمني بقطاع الشيخ عثمان في عدن، من ضبط العديد من الممنوعات خلال مداهمتها أحد الهناجر.

وعثرت قوات الحزام الأمني خلال مداهمة الهنجر على بضائع ممنوعة في منطقة الدرين بقطاع الشيخ عثمان.

وجرى العثور خلال عملية المداهمة على كمية من السماد والمفرقعات النارية والسجائر المهربة بمختلف أنواعها، وكذلك كراتين المعسل التي انتهت صلاحيتها.

كما عثرت قوات الأمن على كمية هياكل للدراجات النارية وبطاريات الشاحنات الكبيرة والألواح الشمسية، قبل أن يتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المشهد العربي

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