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الجنوب لن يكون إلا مقبرة لكل غازي
أكد الناشط السياسي، مالك اليزيدي اليافعي، أن الجنوب لن يكون إلا مقبرة لكل غازي.
ونشر اليافعي، مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي، لجنوبي “قام بحفر قبره بيده وأقسم بالدفاع عن الجنوب بحياته واليوم استشهد في حدود الضالع”.
وتابع: ” هذا هو الجنوب الذين يحاول حزب الإصلاح السيطرة عليه بالتعاون مع الحوثي”.
وأضاف: ” نحن مستعدون للموت في سبيل أرضنا ولن يكون الجنوب إلا مقبره لكل غازي.. رسالة يجب أن يفهمها من يظن الجنوب لقمة سائغة”.