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الجنوب لن يكون إلا مقبرة لكل غازي

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أكد الناشط السياسي، مالك اليزيدي اليافعي، أن الجنوب لن يكون إلا مقبرة لكل غازي.

ونشر اليافعي، مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي، ل‏جنوبي “قام بحفر قبره بيده وأقسم بالدفاع عن الجنوب بحياته واليوم استشهد في حدود الضالع”.

وتابع: ” هذا هو الجنوب الذين يحاول حزب الإصلاح السيطرة عليه بالتعاون مع الحوثي”.

وأضاف: ” نحن مستعدون للموت في سبيل أرضنا ولن يكون الجنوب إلا مقبره لكل غازي.. رسالة يجب أن يفهمها من يظن الجنوب لقمة سائغة”.

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المشهد العربي

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