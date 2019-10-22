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الجعيدي يُحرج هادي والأحمر والإصلاح بتغريدة نارية

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وجه الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، تساؤلاً مُحرجًا للرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، ونائبه الإرهابي على محسن الأحمر، ورئيس الوزراء بحكومة الشرعية معين عبدالملك، وحزب الإصلاح الإرهابي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما الذي يريده كلا من: هادي وشرعيته علي محسن وميليشياته معين عبدالملك وحكومته حزب الإصلاح وإخوانه وإرهابييه”.

وأضاف: “ولا يأتي من يقول أنهم يريدون التحرير لأن الإمكانيات السياسية والعسكرية والمالية التي وفرت لهم كانت كفيلة بتحرير دولة بحجم أمريكا وإعادة بنائها من الصفر؟”.

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المشهد العربي

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