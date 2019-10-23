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الجعيدي يُحرج هادي والأحمر بتساؤل ناري عن اتفاق جدة

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وجه الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، تساؤلات مُحرجة للرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي ونائبه الإرهابي علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء بحكومة الشرعية معين عبدالملك، بشأن حوار جدة، واصفاً إياهم بشلة الأنس.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أعضاء ورئيس وفد المجلس الانتقالي الذين حضروا إلى جدة والرياض للتفاوض سيعودون إلى أرضهم رافعي الهامات إن تم التوقيع على نتائج المفاوضات وإن لم يتم ولكن هل يستطيع هادي أو محسن أو معين أو غيرهم من شلة الأنس العودة إلى حيث سيعود رجال الانتقالي؟ فمن الذي يجب أن يكون حريص على التوقيع؟”.

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المشهد العربي

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