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الجعيدي يُحذر الدول العربية من التواجد الإخواني (تفاصيل)
أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، أن دولة جماعة الإخوان العمية ما زالت تعمل بقوة في جميع المؤسسات بالدول العربية.
وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “حذاري: دولة الإخوان المتأسلمين العميقة موجودة ولازالت تعمل وبقوة في: الوزارات، السفارات، المدارس، الجامعات، الجوامع، القنوات، الصحف، الجيوش، الاستخبارات، المنظمات، الجمعيات”.
وأضاف: “وغيرها من الدوائر الرسمية وغير الرسمية في أكثر دولنا العربية أهمية والمتابع الدقيق للأحداث ولحرب اليمن سيكتشف ذلك”.