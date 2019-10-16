اخبار اليمن

الجعيدي يُحذر الدول العربية من التواجد الإخواني (تفاصيل)

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أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، أن دولة جماعة الإخوان العمية ما زالت تعمل بقوة في جميع المؤسسات بالدول العربية.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “حذاري: دولة الإخوان المتأسلمين العميقة موجودة ولازالت تعمل وبقوة في: الوزارات، السفارات، المدارس، الجامعات، الجوامع، القنوات، الصحف، الجيوش، الاستخبارات، المنظمات، الجمعيات”.

وأضاف: “وغيرها من الدوائر الرسمية وغير الرسمية في أكثر دولنا العربية أهمية والمتابع الدقيق للأحداث ولحرب اليمن سيكتشف ذلك”.

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المشهد العربي

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