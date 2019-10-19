الجعيدي يُجيب.. ما أهمية معرفة خالد بن سلمان لقيادات الانتقالي عن قرب؟

كشف الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، أهمية معرفة نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان، بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عن قرب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “نحمد الله الذي جعل الجارة الكبرى ممثلة في الأمير خالد بن سلمان تتعرف عن قرب على المجلس الانتقالي ممثلا في رئيسة اللواء عيدروس الزبيدي

وأضاف: “حيث لن تكون هناك أي تقارير كاذبة أو مضللة أو مدفوعة القيمة تنال من المجلس ورئيسه ورجاله بعد أن عرف الرجل الثالث في المملكة عدد من الحقائق المغيبة”.