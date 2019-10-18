الجعيدي يوجه نداءا عاجلا بشأن ما يسمى بمجلس الإنقاذ الجنوبي

وجه الشاعر عبدالله الجعيدي، نداءا هاما وعاجلا، بشأن ما يسمى بمجلس الإنقاذ الجنوبي في عاصمة محافظة المهرة الغيضة.

وكتب الجعيدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “يا أبناء محافظة المهرة، غدآ السبت الموافق 2019/10/19 تتلطلخ المهرة العذراء بسواد إشهار ما يسمي بمجلس الإنقاذ الجنوبي في عاصمة محافظة المهرة الغيضة الذي رفضته كافة المحافظات الجنوبية”.

وتابع: “الواجب الوطني والاخلاقي تجاه المهرة أن يزحف أبنائها من كل مديريات‏ المحافظة تجاه قاعه فندق مارينا، لمنع وإفشال هذا الإشهار الذي يجمع عناصر مشبوهة قد لفظها التاريخ وجاء تحديا صارخا لإرادة وموقف كافه ابناء المهرة الرافض لإشهار هذا المجلس في ربوع أرض المهرة الطاهرة”.

وأضاف: “المهرة تناديكم وتضعكم في موقف نكون أو لا نكون.. النصر للمهرة وأهلها الأحرار”.