اخبار اليمن

الجعيدي مُهاجمًا الشرعية والإخوان: هم الإرهاب المتشرعن!

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أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، أن قيادات حكومة الشرعية وجماعة الإخوان باليمن، ليسوا الوجه الآخر للإرهاب والقاعدة وداعش والحوثي وإنما هم الإرهاب المتشرعن وفي أبشع صوره”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لشرعية ممثلة في هادي وعلي محسن وحكومة معين وإخوان اليمن في حزب الإصلاح ليست الوجه الآخر للإرهاب والقاعدة وداعش والحوثي وإنما هي الإرهاب المتشرعن وفي أبشع صوره ومن يقول غير ذلك فعليه معرفة علاقتها بقطر وتركيا والإطلاع على ما يدور في إمارة مأرب ووادي الموت بحضرموت ومحافظة شبوة”.

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المشهد العربي

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