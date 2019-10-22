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الجعدي يحذر من خطورة “المطابخ الإعلامية” للشرعية وإصلاحها

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حذر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، من خطورة “المطابخ الإعلامية” للشرعية وإصلاحها.

وكتب الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏مطابخ الخصوم الإعلامية لها باع طويل وإمكانات لا حدود لها في تزييف الحقائق وفبركة الاخبار للتشويش وإرباك الرأي العام ولتشكيك شعبنا الجنوبي بقيادته”.
وتابع: “رغم افتضاح كذبهم لازالت وللأسف ماكنتهم الإعلامية قادرة في التأثير على الكثير منّا”، مضيفا: “نحن بحاجة إلى مجابهة عواطفنا بالعقل كي ننتصر”.

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المشهد العربي

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