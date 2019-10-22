الجعدي يحذر من خطورة “المطابخ الإعلامية” للشرعية وإصلاحها

حذر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، من خطورة “المطابخ الإعلامية” للشرعية وإصلاحها.

وكتب الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏مطابخ الخصوم الإعلامية لها باع طويل وإمكانات لا حدود لها في تزييف الحقائق وفبركة الاخبار للتشويش وإرباك الرأي العام ولتشكيك شعبنا الجنوبي بقيادته”.

وتابع: “رغم افتضاح كذبهم لازالت وللأسف ماكنتهم الإعلامية قادرة في التأثير على الكثير منّا”، مضيفا: “نحن بحاجة إلى مجابهة عواطفنا بالعقل كي ننتصر”.