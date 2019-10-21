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الجعدي مُعلقًا على بطولات مودية أبين: الجنوبيون يحملون قضية واحدة

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وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، التحية لأبناء مديرية مودية بمحافظة أبين، مشددًا على أن “مودية أبين أثبتت أن الجنوبيين يحملون قضية واحدة هي تحرير أرضهم من الإحتلال المغلف بالوطنية”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “مودية أبين تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الجنوبيين يحملون قضية واحدة هي تحرير أرضهم من الإحتلال المغلف بالوطنية والنخب الجنوبية التي تعتقد زوراً أنها وصية على المجتمع الذي تعلم من أخطاء الماضي في حين ما يزال العقل النخبوي غارق بمستنقع الأخطاء ألف تحية لأبناء مودية وكل شعب الجنوب”.

وتمكنت قوات الحزام الأمني، اليوم الإثنين، من السيطرة على 3 أطقم عسكرية تابعة للمليشيات الإخوانية وأسر من فيها في مديرية مودية بمحافظة أبين، كما نجحت من طرد المليشيات من المديرية.

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المشهد العربي

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