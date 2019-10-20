الجعدي عن تظاهرات لبنان: نشاركهم ثورتهم ونشاطرهم أهدافهم

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، على التظاهرات في لبنان، مؤكدًا أن تلك الانتفاضة هي الثورة العربية الحقيقية الأولى في العالم العربي.

وقال الجعدي في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “الإنتفاضة الشعبية اللبنانية هي الثورة العربية الحقيقية الأولى في عالمنا العربي الإسلامي إنها ثورة جذرية للخروج من عبائة الماضي للإنطلاق صوب المستقبل لا للطائفية لا للمذهبية لا للصوص الأوطان”.

وأضاف: “نعم وطن واحد لشعب واحد.. نشاركهم ثورتهم ونشاطرهم أهدافهم”.