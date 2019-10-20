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“الثلاثي الكوكباني”.. مسهور يُوجه رسالة نارية لـ هادي والأحمر ومعين عبدالملك

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وجه المحلل السياسي هاني مسهور، اليوم، رسالة نارية إلى الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، ونائبه الإرهابي علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء بحكومة الشرعية معين عبدالملك.

وقال مسهور في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المؤتمر فرع صنعاء غضب من الحوثي فرفع عنه الغطاء السياسي، حدث يستحق من الشرعية استغلاله بدلاً من الهراء المبذول سخاءاً في المعارك الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي الرسالة موجهة إلى الثلاثي الكوكباني هادي والأحمر ومعين”.

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المشهد العربي

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