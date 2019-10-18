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التيارات المتأسلمة استغلت الديموقراطية لتغرق الدول العربية في الفوضى

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قال المحلل السياسي، هاني مسهور، إن الأنظمة المتأسلمة استطاعت التوغل في الدول العربية بشعار الديموقراطية الزائفة لإغراقها.

وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏الديمقراطية كنظام سياسي استغلته التيارات المتأسلمة لتغرق دول كالعراق ولبنان واليمن في الفوضى”.

وتابع: “المحاصصة فكرة عقيمة أوقعت الأنظمة العربية في الفشل”.

وأضاف: “آن الآوان لتبني الأوطان نفسها بوضع المتأسلمين خارج الديمقراطية”.

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المشهد العربي

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