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التيارات المتأسلمة استغلت الديموقراطية لتغرق الدول العربية في الفوضى
قال المحلل السياسي، هاني مسهور، إن الأنظمة المتأسلمة استطاعت التوغل في الدول العربية بشعار الديموقراطية الزائفة لإغراقها.
وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “الديمقراطية كنظام سياسي استغلته التيارات المتأسلمة لتغرق دول كالعراق ولبنان واليمن في الفوضى”.
وتابع: “المحاصصة فكرة عقيمة أوقعت الأنظمة العربية في الفشل”.
وأضاف: “آن الآوان لتبني الأوطان نفسها بوضع المتأسلمين خارج الديمقراطية”.