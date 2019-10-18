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التنسيق الحوثي الإخواني وصل لمراحل متقدمة جدًا

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أكد الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، اليوم، أن التنسيق الحوثي الإخواني وصل إلى مراحل متقدمة جداً، مشددًا على أن الهدف من ذلك إفشال مساعي التحالف العربي لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف ضد الحوثي في هذه المرحلة.

وقال في منشور له عبر “فيس بوك” رصده “المشهد العربي”: “لماذا اختار الحوثي تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حزب الإصلاح بينهم متهمين بقتل قيادات رفيعة في نظام علي عبدالله صالح وتفجير جامع النهدين في قصر الرئاسة في العام 2011”.

وتابع: “يبدو أن التنسيق الحوثي الاخواني وصل مراحل متقدمة جداً، ولم يتبقى إلا الإعلان عنه رسميًا”.

وواصل: “الهدف من كل ذلك إفشال مساعي التحالف العربي لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف ضد الحوثي في هذه المرحلة. وهكذا دائماً حزب الاصلاح يحترم من يلطمه، ويتنمر على من يقدر وضعه لذلك سيظل حزب الفشل ولن ترى اليمن خيراً وهو موجود على الرأس السلطة”.

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المشهد العربي

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