التحالف العربي قضى على الإرهاب في المدن المحررة

سلطت صحيفة “البيان” الإماراتية الضوء على دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الإثنين إن التحالف العربي يبذل جهودا لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها والحد من نشاطها، إذ أنشأ أحزمة أمنية لحماية المدن وعمل على تسليحها وتدريبها بما يضمن قيامها بواجبها على أكمل وجه.

وأكدت الصحيفة أن هذه الأمر انعكس إيجاباً وظهرت ثماره في استتباب الأمن في المناطق المحررة، وانتعاش الحياة فيها من جديد، وعودة الخدمات الأساسية التي كانت الميليشيا قد أوقفتها.

وأضافت الصحيفة: “لم تقف الأحزمة الأمنية عند تأمين المدن فحسب، بل أخذت على عاتقها محاربة التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة، والوصول إلى أوكارها الحصينة في شبوة وأبين”.

وأشارت إلى أنه قد برز دور القوات الجنوبية، وترسخت مكانتها كقوة نظامية متمكنة وعلى دراية كبيرة بعمليات مكافحة الإرهاب، ما جعل الجماعات المتشددة تستشعر خطرها وتكثف من هجماتها الإرهابية الانتقامية ضدها.