الانتهاء من صيانة البئر رقم (٣) بحقل زمن المائي بساحل حضرموت

أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت،اليوم الجمعة، الانتهاء من صيانة البئر رقم (٣) بحقل زمن المائي وإدخاله الخدمة مساء أمس الخميس.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن طاقم الورشة المركزية وقسم الإنتاج بالمؤسسة تمكن من تشغيل البئر رقم (٣) بحقل زمن المائي وإدخاله في الخدمة بكامل طاقته.

وأضافت المؤسسة، أن عدد الآبار التي تعمل بكامل طاقتها في الحقل ٤ آبار ماعدا البئر رقم ٤ الخارج عن الخدمة منذ عدة أسابيع، بعد عدم تمكن الفرق من إنزال مضخة جديدة لحصول تهدم في البئر .

وكانت المؤسسة قد عقدت اجتماعا صباح أمس الخميس لمناقشة توفير المياه بمنطقة غرب المكلا ، حيث خرجت بعدد من الحلول من ضمنها حفر بئر استبدالية على أن يبدأ العمل فيه خلال الأسبوع القادم،كما ناقش الاجتماع وضع حلول لتعويض منطقة غرب المكلا فوة بكميات إضافية من المياه .

وطمأنت المؤسسة المواطنين بأنها ستعمل خلال الأيام القادمة على محاولة توفير المياه في منطقة غرب المكلا (فوة) ، مقدمة اعتذارها عن الضرر الذي لحق بهم في الفترة الماضية الخارج عن إرادتها .