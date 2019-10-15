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الانتقالي يعمل لاستعادة هوية الجنوب وتحقيق مصالح الشعب

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أكد الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل لاستعادة هوية وثقافة الجنوب والحفاظ على ثرواته، بالإضافة إلى تحقيق مصالح الشعب من خلال المشاركة بحوار جدة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يعمل الإنتقالي بهيئاته لإستعادة هوية وثقافة الجنوب بعد أن سعت عصابة صنعاء لطمسها.. يعمل الإنتقالي للحفاظ على ثروات الجنوب بعد نهبها من العصابات منذ عام ٩٤”.

وأضاف: “يعمل الإنتقالي بشرعية للتفاوض سياسيا لتحقيق مصالح شعب الجنوب من خلال إشراكه بحوار الحل النهائي”.

وكان ناشطون دشنوا هاشتاج “مصالح الجنوب فوق كل اعتبار” وذلك لتوضيح الحقائق أمام الجميع ومنها أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق مصلحة شعب الجنوب.

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المشهد العربي

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