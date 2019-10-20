الانتقالي يعلن تمسكه بإدارة محافظات الجنوب المحررة

وقفت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمام مجريات ومستجدات حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، ومواقف حكومة الشرعية المغتصبة من قبل جماعة الإخوان، والمعرقلة لجهود إنجاح الحوار.

وأكدت هيئة الرئاسة على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بالثوابت الوطنية، والشراكة الإستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على ضرورة توجيه مختلف التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة الشرعية نحو جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الأحد، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

وشددت الهيئة على تمسك المجلس الانتقالي بإدارة محافظات الجنوب المحررة، ورفض محاولات مليشيا الإخوان، تعكير صفو الأمن والاستقرار في هذه المناطق.

وحذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي من خطورة التصعيد العسكري الذي تقوم به قيادات الشرعية الإخوانية، وسعيها الحثيث لتغيير الأوضاع على الأرض في بعض مناطق وادي وساحل حضرموت.

ونوهت إلى أن مثل هذه المحاولات، هدفها الأساس تفجير الوضع وإفشال حوار جدة، ومطالبة في الوقت نفسه قيادة التحالف العربي بوقف هذا التصعيد، والدفع لاستكمال الحوار، لتوجيه مختلف الامكانيات لمحاربة المليشيات الحوثية الانقلابية.

كما ناقشت الهيئة أيضاً، أمام عدد من القضايا والموضوعات الأخرى المُدرجة في جدول أعمال اجتماعها الدوري، واتخذت ما يلزم بشأنها من إجراءات.