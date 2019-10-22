الانتقالي يشكل لجنة خبراء لتنقية المناهج الدراسية وتعزيزها بالهوية الجنوبية

عقدت لجنة تنظيم وتنضيد المناهج الدراسية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول، برئاسة فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما حضر الاجتماع الدكتورة منى باشراحيل، والعميد علي الشيبة ناصر، عضوا هيئة رئاسة المجلس.

وأقر الاجتماع تشكيل لجان مُصغرة من الخبراء والتربويين المخضرمين، كل في مجال اختصاصه، لحصر وتحديد الدروس الدخيلة والمغلوطة والمبرمجة ليمننة الجنوب واستبدالها بدروس تحمل الطابع والهوية والتاريخ الجنوبي، وبما لا يخل بأهداف تدريس المادة وأهميتها، على أن تواصل اللجنة عقد اجتماعاتها اليومية خلال هذا الأسبوع.

وشدد الجعد على أهمية مراجعة المناهج الدراسية التي تُبنى عليها الأجيال وتصنع مستقبل الجنوب.

وأضاف الجعدي :” إذا أردت تأهيل المجتمع فيجب الاهتمام بالجانب التعليمي وتأسيس منهج جنوبي تربوي وتعليمي بعيداً عن السياسة وخلق دروس جديدة تواكب الحاضر والمستقبل الذي ينشده الجنوبيين”.

واستعرضت الدكتورة منى باشراحيل، والتي كُلفت خلال هذا الاجتماع برئاسة اللجنة، أهمية ومهام اللجنة والنقاط المُدرجة في جدول الاجتماع .

وتطرقت باشراحيل في كلمتها إلى المغالطات التاريخية في المناهج الدراسية والإجراءات الممكنة لإيقاف تدريس بعض المواد واستبدالها بالمناسب لتاريخ الجنوب وثقافته وهويته.