اخبار اليمن

الانتقالي يسير بخطى ثابتة.. ويتمسك بتطلعات الجنوبيين

0 3 أقل من دقيقة

قال الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بخطئ ثابتة محافظاً على كل عهوده للتحالف العربي، ومتمسكًا بتطلعات الشعب الجنوبي وهدفه.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المجلس الانتقالي يسير بخطئ ثابتة محافظاً على كل عهوده للتحالف العربي، ومتمسكا بتطلعات الشعب الجنوبي وهدفه. السياسة لها أحوالها، والصبر له حدود، واستفزازات القوى الخانئة للتحالف داخل الشرعية، تحاول تعطيل كل شيء لتقديم خدمات لمليشيات الحوثي”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في عدن والمحافظات

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في عدن والمحافظات

منذ دقيقتين
Photo of إعلامي سعودي يُحذر اللبنانيين من سيناريو الحوثي باليمن

إعلامي سعودي يُحذر اللبنانيين من سيناريو الحوثي باليمن

منذ 12 دقيقة
Photo of مصرع وإصابة عشرات المليشيات الحوثية شمالي الضالع..تفاصيل

مصرع وإصابة عشرات المليشيات الحوثية شمالي الضالع..تفاصيل

منذ 36 دقيقة
Photo of ثقة الجنوبيين في “الانتقالي” لا حدود لها

ثقة الجنوبيين في “الانتقالي” لا حدود لها

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق