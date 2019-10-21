الانتقالي يسير بخطى ثابتة.. ويتمسك بتطلعات الجنوبيين

قال الكاتب الصحفي أديب السيد، اليوم، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يسير بخطئ ثابتة محافظاً على كل عهوده للتحالف العربي، ومتمسكًا بتطلعات الشعب الجنوبي وهدفه.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المجلس الانتقالي يسير بخطئ ثابتة محافظاً على كل عهوده للتحالف العربي، ومتمسكا بتطلعات الشعب الجنوبي وهدفه. السياسة لها أحوالها، والصبر له حدود، واستفزازات القوى الخانئة للتحالف داخل الشرعية، تحاول تعطيل كل شيء لتقديم خدمات لمليشيات الحوثي”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.