اخبار اليمن

“الانتقالي” وضع مؤسسات الدولة الجنوبية.. وثقتنا به عالية

0 3 أقل من دقيقة

أشاد الناشط السياسي نافع بن كليب، اليوم، بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن شعب الجنوب وثق في المجلس بدرجة عالية بعد الجهد المؤسسي الملموس الذي يقوم به قيادات “الانتقالي”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “شعب الجنوب فوض المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو2017م وحينما التمس الشعب عمل الانتقالي المؤسسي المنظم على الواقع بوضع مداميك الدولة الجنوبية وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والمدنية والسيطرة على الأرض، اليوم وفي نهاية عام2019م يقولها الشعب جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of سقوط صخرة جبلية في قرية خسوفر بوادي دوعن (صور)

سقوط صخرة جبلية في قرية خسوفر بوادي دوعن (صور)

منذ 10 دقائق
Photo of تفاصيل لقاء محافظ حضرموت مع السفير الصيني في الرياض

تفاصيل لقاء محافظ حضرموت مع السفير الصيني في الرياض

منذ 54 دقيقة
Photo of لقور يكشف أهمية اختلاط دماء الجنوبيين برجال التحالف

لقور يكشف أهمية اختلاط دماء الجنوبيين برجال التحالف

منذ 56 دقيقة
Photo of استشهاد أحد جنود المقاومة الجنوبية في بيحان بشبوة

استشهاد أحد جنود المقاومة الجنوبية في بيحان بشبوة

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق