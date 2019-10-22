“الانتقالي” وضع مؤسسات الدولة الجنوبية.. وثقتنا به عالية

أشاد الناشط السياسي نافع بن كليب، اليوم، بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن شعب الجنوب وثق في المجلس بدرجة عالية بعد الجهد المؤسسي الملموس الذي يقوم به قيادات “الانتقالي”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “شعب الجنوب فوض المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو2017م وحينما التمس الشعب عمل الانتقالي المؤسسي المنظم على الواقع بوضع مداميك الدولة الجنوبية وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والمدنية والسيطرة على الأرض، اليوم وفي نهاية عام2019م يقولها الشعب جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.