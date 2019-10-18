الانتقالي والتحالف حريصون على نجاح حوار جدة

أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف العربي حريصون على نجاح حوار جدة، مشيرًا إلى أن حكومة الشرعية ومليشيات الإخوان حريصون على عدم التوقيع عليها بل وإطالة آمد الحرب باليمن.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “المجلس الانتقالي والتحالف حريصون على نجاح مباحثات جدة والتوقيع عليها وحرصهم على النصر وإنهاء الانقلاب”.

وأضاف: “بينما الشرعية المهترئة وإخوانها حريصون على عدم نجاحها والتوقيع عليها حرصهم على عدم تحقيق النصر وإطالة أمد الحرب وبقائهم في مناصبهم وفنادقهم واستمرار عبثهم وفسادهم ونهبهم وسرقتهم”.