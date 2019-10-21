“الانتقالي” قادر على استعادة حقوق الجنوبيين

قال الكاتب الصحفي محمد بن قرنح الكندي، اليوم، إن أعداء الجنوب حاولوا إضعاف ثقة الجنوبيين بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددًا على أن المجلس بمقدوره استعادة حقوق الشعب الجنوبي من نظام صنعاء.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يحاول أعداء الجنوب إضعاف ثقتنا بالمجلس الانتقالي الجنوبي لأنهم على يقين تام بأنه أقوى مكون يحضى بالتفاف شعبي وبمقدورة استعادة حقوقنا من نظام صنعاء الذي نهب وسرق وأقصى الجنوبيين طوال أكثر من 25 سنة مضت”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.