“الانتقالي” صادق ووفي للسعودية والإمارات

أشادت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، بالمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدةً أن “الانتقالي” منذ تأسيسه قدم الوطنية الصادقة والرجولة والوفاء والعرفان للسعودية والإمارات ولكل جهد وعمل قدم لليمن والجنوب العربي.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “لم نر من الإنتقالي، ومنذ تأسيسه، وأيضا قبل ذلك، ومنذ الإنقلاب الحوثي إلا الوطنية الصادقة والرجولة والوفاء والعرفان للسعودية والإمارات ولكل جهد وعمل قدم لليمن والجنوب العربي. بينما رأينا من الإخوان والأطراف الأخرى الجحود والنكران والخذلان”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.