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الانتقالي سيعود لعدن لتطبيق اتفاق جدة

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أكد الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي بجدة سيعود إلى عدن لتطبيق اتفاق جدة، مشيرًا إلى أنه سيتم إخراج قوات حزب الإصلاح من شبوة ووادي حضرموت ومنفذ الوديعة سواء وقعت الشرعية على إتفاق جده أم لم توقع.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “سيعود وفد المجلس الإنتقالي إلى عدن لتطبيق إتفاق جده وسيتم إخراج قوات حزب الإصلاح من شبوة ووادي حضرموت ومنفذ الوديعة بالرضى أو بالصميل وقعت الشرعية على إتفاق جده أم لم توقع والتحالف والعالم سيكون معنا بعد تمرد عصابات الشرعية ورفضهم الإتفاق”.

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المشهد العربي

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