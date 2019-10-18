الانتقالي ذهب من الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقلال

أشاد الناشط السياسي، مالك اليزيدي اليافعي، بجهود المجلس الانتقالي الجنوبي في العودة إلى الطريق الصحيح.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏عصابات صنعاء كان هدفها العودة إلى عدن وحكم الجنوب مجدداً وأصبحت اليوم على وشك أن تخسر بطاقة العودة إلى مأرب”.

وتابع: “من الغباء أن تستمر في الطريق القديم الذي لم يعد يسلكه أحد تماما كما تفعل الشرعية”.

وأضاف: “لقد نجح الانتقالي في تجاوز شعارات الثورة وضجيجها وذهب من الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقلال”.