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الانتقالي ذهب من الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقلال

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أشاد الناشط السياسي، مالك اليزيدي اليافعي، بجهود المجلس الانتقالي الجنوبي في العودة إلى الطريق الصحيح.

وكتب اليافعي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏عصابات صنعاء كان هدفها العودة إلى عدن وحكم الجنوب مجدداً وأصبحت اليوم على وشك أن تخسر بطاقة العودة إلى مأرب”.

وتابع: “من الغباء أن تستمر في الطريق القديم الذي لم يعد يسلكه أحد تماما كما تفعل الشرعية”.

وأضاف: “لقد نجح الانتقالي في تجاوز شعارات الثورة وضجيجها وذهب من الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقلال”.

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المشهد العربي

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