الانتقالي تعرض لحرب إعلامية وسياسية وعسكرية لم تتعرض لها أي قوة من قبل

أشاد الناشط السياسي، ياسر اليافعي، بصمود المجلس الانتقالي الجنوبي، أمام الحروب الإعلامية التي تعرض لها خلال مشواره في تحقيق استقلال الجنوب.

وكتب اليافعي، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعها المشهد العربي: “المجلس الانتقالي الجنوبي تعرض لحرب اعلامية وسياسية وعسكرية لم تتعرض لها أي قوة سياسية من قبل، ورغم إمكانياته البسيطة صمد ونجح وثبت على الأرض”.

وتابع: “أقالوا قياداته عندما كانوا في السلطة شنوا عليهم حرب إعلامية قذرة، ومنعوا الخدمات على الناس وحاصروهم، وقالوا كل شي انتهى لكنهم تفاجأوا بالإعلان عن المجلس الانتقالي وظلوا خلال ثلاثة اعوام يحاربونه سياسياً واعلامياً وعسكرياً، وخصصوا لجان وأموال طائلة لتدميره، ولكنه تجاوزهم وثبت على الأرض وهزموا”.

وأضاف: “اليوم أرغموا وغصباً عنهم على التفاوض معه وتوقيع اتفاق سيحضره العالم كله وينقل الانتقالي ومعه القضية الجنوبية الى مرحلة سياسية متقدمة جداً”.

وأشار إلى أن “السبب بسيط جداً وهو أن الانتقالي يمثل إرادة شعب، وهم مجرد مجموعة من اللصوص والانتهازيين ولا يهمهم إلا مصالحهم فقط”.