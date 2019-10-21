الانتقالي أسقط مؤامرات الشرعية ضد الجنوب

أكد الناشط السياسي نافع بن كليب، اليوم، أن المجلس الانتقالي الجنوبي تمكن من إسقاط كل مؤامرات حكومة الشرعية المدعومة من قطر وتركيا وإيران ضد الجنوب.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من إسقاط كل المؤامرات التي كانت تُحاك من قبل قوى إخوانية إرهابية حوثية تابعة للشرعية مدعومة من قطر وتركيا وإيران ضد الجنوب ولزعزعة أمن واستقرار المنطقة وهذا ماجعل الجنوب بإشراف الانتقالي حليفًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا”.

‏‎وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “جنوبيون ثقتنا بالانتقالي عالية”، لمساندة وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي في حوار جدة ودعم خطواته وتحركاته الخارجية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.