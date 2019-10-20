الانتقالي أثبت أن قضية الجنوب أساس استقرار المنطقة

قال الناشط السياسي نافع بن كليب، اليوم، إن المجلس الانتقالي الجنوبي أثبت للعالم أن القضية الجنوبية هي أساس الحل لإنهاء الحرب واستقرار أمن المنطقة العربية.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “بعد (25) عامًا من التعتيم والتزييف والمؤامرات.. أصبحت القضية الجنوبية اليوم يتردد صداها بقوة في المحافل العربية والإقليمية والدولية بفضل الدبلوماسية السياسية التي سار عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وأثبت الانتقالي للعالم بأن قضية الجنوب هي أساس الحل لإنهاء الحرب واستقرار أمن المنطقة”.