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“الاتحادي الإماراتي” يختتم مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

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أعلن وفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس عن اختتام مشاركته الفاعلة في اجتماعات الجمعية الـ 141 والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد التي عقدت في العاصمة الصربية بلغراد .

وشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 1700 برلماني من 140 دولة وبحضور أكثر من 70 رئيس برلمان وشريك من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.

وتم خلال الاجتماعات طرح وجهة نظر الإمارات ورؤيتها وتوجهاتها حيال عدد من القضايا من أبرزها: مكافحة الإرهاب والتطرف والوضع في اليمن واللاجئين وحقوق الإنسان وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم فضلا عن الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها الإستراتيجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

كما أكدت الإمارات على سيادة الدول وعدم تقويض مفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أهم ركائز النظام العالمي والأمن والاستقرار الدوليين مع أهمية تفعيل دور البرلمانيين والبرلمانات في قضايا استشراف المستقبل وتنسيق المواقف مع ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية.

وحقق وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحا كبيرا في الاجتماعات من خلال مشاركته الفاعلة في جميع اجتماعات وأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي وفي مختلف اللجان التي ناقش فيها البرلمانيون أحدث المستجدات للارتقاء بالمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان للبرلمانيين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تصب نتائجها في خدمة الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للبرلمان الدولي .

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المشهد العربي

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