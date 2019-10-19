الإمارات تقدم مساعدات غذائية لسكان ريف عدن (صور)

وزعت الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت، مساعدات غذائية لسكان الريف الواقعين في ضواحي مديرية البريقة غرب العاصمة عدن.

وتأتي تلك المساعدات ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي .

وتواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي إغاثة المحتاجين في المحافظات المحررة.

كما تعطي الإمارات أهميّة خاصة للسكان الواقعين في الشريط الساحلي غرب عدن حيث سبق وان تم تقديم لهم المساعدات الغذائية والإيوائية والخيام وخزانات المياه.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد دشن حملة إغاثة واسعة للنازحين والمحتاجين في محافظة عدن والمحافظات المجاورة.