اخبار اليمن

الإمارات تقدم مساعدات غذائية لسكان ريف عدن (صور)

0 4 أقل من دقيقة

وزعت الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت، مساعدات غذائية لسكان الريف الواقعين في ضواحي مديرية البريقة غرب العاصمة عدن.
وتأتي تلك المساعدات ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي .
وتواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي إغاثة المحتاجين في المحافظات المحررة.
كما تعطي الإمارات أهميّة خاصة للسكان الواقعين في الشريط الساحلي غرب عدن حيث سبق وان تم تقديم لهم المساعدات الغذائية والإيوائية والخيام وخزانات المياه.
وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد دشن حملة إغاثة واسعة للنازحين والمحتاجين في محافظة عدن والمحافظات المجاورة.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of الحوثيون يباركون تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي في المهرة

الحوثيون يباركون تشكيل ما يسمى مجلس الإنقاذ الجنوبي في المهرة

منذ 3 دقائق
Photo of ترقيم عربيات الخضار.. نوع جديد من جبايات الحوثيين

ترقيم عربيات الخضار.. نوع جديد من جبايات الحوثيين

منذ 20 دقيقة
Photo of نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في الاعتداء على مصور بالمهرة

نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في الاعتداء على مصور بالمهرة

منذ 34 دقيقة
Photo of الإمارات تقدم مساعدات تجهيزية لكلية العلوم التطبيقية بجامعة عدن (صور)

الإمارات تقدم مساعدات تجهيزية لكلية العلوم التطبيقية بجامعة عدن (صور)

منذ 50 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق