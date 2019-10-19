الإمارات تقدم مساعدات تجهيزية لكلية العلوم التطبيقية بجامعة عدن (صور)

قدمت دولة الإمارات العربية عبر ذراعها الهلال الأحمر، اليوم السبت مساعدات تجهيزية لكلية العلوم التطبيقية بجامعة عدن .

وشملت المساعدات الإماراتية المقدمة لكلية العلوم عدداً من أجهزة الكمبيوتر والطابعات و الربط الشبكي وبعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

وعبر مسؤولو الجامعة عن شكرهم لدولة الإمارات حكومةً وشعباً ولأفراد الهلال الأحمر الإماراتي مؤكدين أن هذه المنحة تمثل دعماً كبيراً لكلية العلوم التطبيقية.

وأوضح مسؤولو الجامعة أن هذا العمل الخيري ليس بغريب على الهلال الأحمر الإماراتي، الذي قدم لعدد من كليات جامعة عدن الكثير من الدعم إضافة إلى الجانب الإغاثي والإنساني المقدم لجميع المحافظات المحررة.

ولفتوا إلى أن هذه المساعدات ستحقق إضافة نوعية لعملية الربط الشبكي، وستقدم الدعم الكافي لتطوير العمل الأكاديمي والتعليمي لتأمين استمراريته.