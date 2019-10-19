اخبار اليمن

الإمارات تبني مستقبل المحافظات المحررة

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قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها الكبيرة في مد يد العون للمواطنين في محافظات الجنوب والشمال، وذلك ضمن رسالتها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأضافت الصحيفة أن الإمارات تعمل على تعزيز القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة خاصة قطاع التعليم، الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة الإماراتية باعتباره بناء للحاضر والمستقبل.

ولفتت إلى أن الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل افتتاح المدارس وتأهيلها في محافظتي عدن وشبوة وغيرهما من باقي المدن والمناطق المحررة.

وأشارت إلى أن مثل تلك المشاريع تعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الأجيال المقبلة وهو ما يمثل أولوية لدولة الإمارات في المحافظات المحررة كافة.

وشددت على أن دولة الإمارات مازالت تحتل المركز الأول عالمياً كونها أكبر دولة مانحة للمساعدات إلى اليمن لعام 2019.

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المشهد العربي

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