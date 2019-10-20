اخبار اليمن

الإصلاح تعمدّ نشر الأكاذيب حول حوار جدة

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أكدت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، أن حزب الإصلاح تعمدّ نشر الأكاذيب حول حوار جدة، مشددةً على أن الحزب الإرهابي وضع مُخططًا يستهدف العلاقات الإماراتية السعودية، والتحالف العربي عمومًا.

وقالت المطيري في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “يتجاهل الإصلاح في اليمن، التحذيرات الكثيرة حول التصعيد بين الشمال والجنوب، فاختاروا عرقلة حوار جدة، بل تمادوا، في غيهم، وراحوا ينشرون الأكاذيب حول تنازلات من الانتقالي، فوضعوا مخططاً يستهدف العلاقات الإماراتية السعودية، والتحالف العربي عموماً”.

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المشهد العربي

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