اخبار اليمن

الإخوان يراهنون على إفشال حوار جدة

0 2 أقل من دقيقة

أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، أن مليشيات الإخوان التابعة للشرعية، يراهنون على إفشال حوار جدة بأي طريقة.
وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لا نستبعد قيام إخوان اليمن وأعوانهم وتنظيماتهم وعناصرهم الإرهابية وشرعيتهم بارتكاب جريمة نكراء وذلك بهدف إفشال مباحثات جدة وعدم التوقيع عليها”.
وتابع: ” توحي تصرفاتهم وتملصهم من الالتزامات التي يقطعونها على أنفسهم ومن ثم يتراجعون عنها أنهم يراهنون على شيئًا مثل ذلك أو حدث يخّلط الأوراق”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of شعب الجنوب لن يرضى إلا بمحاكمة الشرعية وتعليق المشانق لها

شعب الجنوب لن يرضى إلا بمحاكمة الشرعية وتعليق المشانق لها

منذ 10 دقائق
Photo of وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المعلمين في سيئون (صور)

وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المعلمين في سيئون (صور)

منذ 18 دقيقة
Photo of هكذا تمارس مليشيات الإخوان حقدها على مجتمعاتها

هكذا تمارس مليشيات الإخوان حقدها على مجتمعاتها

منذ 36 دقيقة
Photo of المجلس الانتقالي ينظم حفلاً فنياً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر (صور)

المجلس الانتقالي ينظم حفلاً فنياً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر (صور)

منذ 38 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق