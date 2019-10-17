اخبار اليمن
الإخوان يراهنون على إفشال حوار جدة
أكد الشاعر عبدالله الجعيدي، أن مليشيات الإخوان التابعة للشرعية، يراهنون على إفشال حوار جدة بأي طريقة.
وكتب الجعيدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “لا نستبعد قيام إخوان اليمن وأعوانهم وتنظيماتهم وعناصرهم الإرهابية وشرعيتهم بارتكاب جريمة نكراء وذلك بهدف إفشال مباحثات جدة وعدم التوقيع عليها”.
وتابع: ” توحي تصرفاتهم وتملصهم من الالتزامات التي يقطعونها على أنفسهم ومن ثم يتراجعون عنها أنهم يراهنون على شيئًا مثل ذلك أو حدث يخّلط الأوراق”.