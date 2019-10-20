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افتتاح فرع مكتب شركة النفط في الضالع (صور)

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شهدت محافظة الضالع اليوم الأحد افتتاح فرع مكتب شركة النفط، برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويأتي افتتاح فرع شركة النفط في الضالع للمساهمة في تذليل وتيسير معاملات واحتياجات أبناء المحافظة وتسهيل معاملات مالكي المحطات وحصولهم على التراخيص ومتابعة حصة المحافظة من المشتقات النفطية وزيادتها .
وأكد محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح أن المحافظة تعتبر من أكثر المحافظات في الجنوب التي توجد فيها محطات للمشتقات النفطية، وأكثرها استهلاكا واستخداما للمشتقات النفطية التي يستهلكها اغلب سكان المحافظة في سقي مزارع القات التي تعتبر مصدر الدخل الرئيسي لأبناء المحافظة.
وأشار إلى أن المكتب سيقوم بالمراقبة والنزول للمحطات وتفتيشها وضبط كل من يقوم بزيادة وبيع المشتقات النفطية على السعر المعتمد، وكذالك من يقوم بتخزينها وتهريبها وبيعها في الأسواق السوداء

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المشهد العربي

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