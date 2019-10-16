اعتداءات جديدة على المواقع الأثرية في محافظة لحج..تفاصيل

المشهد العربي – خاص

في محاولة خبيثة لتشويه الآثار، كشف مدير مكتب الآثار والمتاحف بمديرية المسيمير في محافظة لحج صلاح محمدعلي، عن اعتداءات طالت المواقع الأثرية بالمديرية .

وقال صلاح في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي“، إن الاعتداءات شملت قصر السلطان فيصل بن سرور الذي تعرض مؤخرا لعملية استحداث وطمس لملامحه بمواد الطلاء الحديثة .

وأضاف، أن مكتب الآثار والمتاحف بالمديرية يبذل جهودا كبيرة مع منظمة اليونسكو بهدف إعادة ترميم قصور السلاطين بطرازها القديم.

وطالب صلاح، السلطة المحلية والأمنية ممثلة بالحزام الأمني إلى التدخل العاجل والسريع في منع تشويه أثار المديرية التاريخية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة .