استمرار الخدمات العلاجية للإمارات في مناطق التحيتا

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، زياراتها الميدانية إلى مختلف مناطق مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وتأتي الزيارات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في المناطق التي لا تتوفر فيها المستشفيات أو المراكز الصحية لعلاج المرضى.

وقام الفريق بالنزول إلى عدد من القرى والمناطق النائية بمديرية التحيتا لمعالجة الحالات المرضية المختلفة من حالات الإسهالات والملاريا وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية وسوء التغذية وأمراض فقر الدم وأمراض الضغط وأمراض الجهاز البولي وأمراض النساء والولادة.

وجرى معاينة المرضى وعلاجهم من قبل الفريق الطبي للعيادة المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي.