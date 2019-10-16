استمرارا لجرائمها..مليشيات الإخوان تُعذب مختطف من شبوة بطريقة بشعة

استمرارا لجرائمها التي توصف بأنها جرائم حرب،قامت مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية بتعذيب المختطفين من أبناء محافظة شبوة بصورة بشعة داخل سجونها السرية.

وقامت المليشيات الإخوانية بغرز قطعة حديد في جسد أحد الجنود من النخبة الشبوانية كطريقة لتعذيبه وعقابه على المشاركة في مظاهرة عزان في 3 أكتوبر الماضي.

وأجرى الجندي عبد الكريم الكربي عملية جراحية حيث تم استخراج قطعه الحديد من جسده بعد قيام المليشيات الإخوانية بغرزها في جسده.