 استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولارأمريكي

الذهب عيار 24 512.4. 28 ريالًا 47.92 $

الذهب عيار 22 26.138.35 ريالًا 43.93$

الذهب عيار 21 24.948.35 ريالات 41.93 $

الذهب عيار 18 21.384.3 ريالاً 35.94$

أوقية الذهب 886.550 ريالًا 1.490 $

كيلو الذهب 28.514.185 ريالًا 47.923 $