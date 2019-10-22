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 استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق اليمنية صباح اليوم الثلاثاء

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تشهد أسعار الذهب في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي يقدم “المشهد العربي” أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولارأمريكي

 

الذهب عيار 24             512.4. 28 ريالًا                        47.92 $

 

الذهب عيار 22              26.138.35 ريالًا                   43.93$

 

الذهب عيار 21            24.948.35 ريالات                   41.93 $

 

الذهب عيار 18            21.384.3 ريالاً                     35.94$

 

أوقية الذهب                 886.550 ريالًا                       1.490 $

 

كيلو الذهب                28.514.185 ريالًا                     47.923 $

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المشهد العربي

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