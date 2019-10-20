اخبار اليمن

استفزازكم لن يدفعنا إلى ردة الفعل!

0 2 أقل من دقيقة

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، إن استهداف حكومة الشرعية لحوار جدة وقيامها بالتصعيد والاستفزاز لن يدفع الجنوبيين إلى ردة الفعل حرصًا من قادة المجلس الانتقالي الجنوبي على قيمة الحوار واحترامًا لجهود المملكة العربية السعودية.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “استهداف حوار جدة دشنته الشرعية وأدواتها بنشر التسريبات من منبر قناة الجزيرة القطرية، ثم عودة الوزراء إلى حضرموت والتحشيد العسكري المستمر.. تلك المعطيات وما ينطوي عليها من تصعيد واستفزاز لن تدفعنا إلى ردة الفعل حرصاً منا على قيمة الحوار واحتراماً لجهود المملكة العربية السعودية”.

الوسوم
اظهر المزيد
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الصحة الحوثي يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل

وزير الصحة الحوثي يقتحم مستشفى خاص ويهدد مديره بالسحل

منذ 4 دقائق
Photo of دراسة الصلاحية الجيولوجية لمنطقة الغليلة بحضرموت (صور)

دراسة الصلاحية الجيولوجية لمنطقة الغليلة بحضرموت (صور)

منذ 12 دقيقة
Photo of شعب الجنوب ستكون له كلمة الفصل عند الضرورة

شعب الجنوب ستكون له كلمة الفصل عند الضرورة

منذ 28 دقيقة
Photo of الإصلاح تعمدّ نشر الأكاذيب حول حوار جدة

الإصلاح تعمدّ نشر الأكاذيب حول حوار جدة

منذ 34 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق