استفزازكم لن يدفعنا إلى ردة الفعل!

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، إن استهداف حكومة الشرعية لحوار جدة وقيامها بالتصعيد والاستفزاز لن يدفع الجنوبيين إلى ردة الفعل حرصًا من قادة المجلس الانتقالي الجنوبي على قيمة الحوار واحترامًا لجهود المملكة العربية السعودية.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “استهداف حوار جدة دشنته الشرعية وأدواتها بنشر التسريبات من منبر قناة الجزيرة القطرية، ثم عودة الوزراء إلى حضرموت والتحشيد العسكري المستمر.. تلك المعطيات وما ينطوي عليها من تصعيد واستفزاز لن تدفعنا إلى ردة الفعل حرصاً منا على قيمة الحوار واحتراماً لجهود المملكة العربية السعودية”.