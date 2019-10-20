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استشهاد مواطن وإصابة أخر في انفجار عبوة ناسفة حوثية بالحديدة (فيديو)

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لقي مواطن استشهاده وأصيب أخر في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في طريق الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وقال مصدر محلي إن عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بطريق الفازة انفجرت بسيارات نوع “دينا” تابعة لمواطنين تسببت في استشهاد المواطن عمر حمود غالب وإصابة مواطن آخر يدعى إسماعيل علي بجروح بالغة.

 وأضاف المصدر انه تم نقل المواطن المصاب لحظة إصابته إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما لم يتمكنوا من إسعاف الشخص الأخر لأنه كان قد فارق الحياة.

 وتتعمد ميليشيا الحوثي الإجرامية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء وكبار السن.

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المشهد العربي

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