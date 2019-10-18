اجتماع سعودي فنلندي لمناقشة برامج المساعدات باليمن

ناقش اجتماع بين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة ومسؤولي منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية، البرامج التي يقدمها المركز باليمن.

وأوضح الربيعة أن المركز قدم 1.062 مشروعاً في 45 دولة، مشيراً إلى أن المركز ينفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين.

وناقش الجانبان السبل الكفيلة بدعم العمل الإنساني في العالم وخاصةً اليمن، وإيجاد سبل للتعاون بهذا الخصوص.