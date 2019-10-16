اجتماع بين “مركز الملك سلمان” ومسؤولة أممية لمناقشة الأوضاع في اليمن

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، لقاءا بين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وبحث سبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق اليمن دون استثناء، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين خلال العام 2019م.

وخلال الاجتماع، قدم البيز شرحًا عن مستجدات الأعمال الإغاثية والإنسانية, التي قدمها المركز للمحتاجين في اليمن وآلية التنسيق بين الجانبين في هذا الخصوص.

من جانبها أعربت ليز غراندي عن إعجابها بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعمله الإنساني الرائع لدعم أبناء الشعب اليمني، مقدمة شكرها للتبرع السعودي السخي في شهر سبتمبر الماضي المقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإغاثية باليمن, الذي سيكون له الأثر البالغ في مساندة برامج الأمم المتحدة الإنسانية وتنفيذها.