اجتماع استثنائي للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، اليوم السبت اجتماعاً استثنائياً لبحث عددًا من القضايا والملفات.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس القيادة المحلية للانتقالي عصام عبده عدداً من المواضيع و الملفات الهامة، التي يتطلب العمل عليها خلال المرحلة القادمة وبما يتوافق مع التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في عموم الوطن الجنوبي والعاصمة عدن خاصة.

كما تطرق الاجتماع إلى المواضيع التنظيمية الداخلية ومنها الجانب المالي والإداري وما يتعلق بقائمة الأعضاء الجدد الذين لم تستكمل إجراءات ترشيحهم وفقاً للائحة المحددة لذلك.

وأقر الاجتماع إحالة بعض القضايا الخاصة بالتجاوزات الغير قانونية والمخالفة للائحة التنفيذية لعمل الهيئة إلى الإدارة القانونية للفصل فيها.

كما رفع المجتمعون عدداً من التوصيات والمقترحات المتعلقة بالعمل التنظيمي والإداري والمالي في الهيئة التنفيذية إلى قيادة المجلس، مع التشديد بضرورة البث العاجل فيها حتى تتمكن من تحسين نشاطها الميداني وأداء دورها القيادي الملقي على عاتقها ، بأحسن صورة .