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إيران دمرت اليمن والعراق ولبنان.. ووعي العرب في ارتفاع

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فسر المعارض القطري البارز وأحد أبرز أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فهد بن عبدالله آل ثاني، اليوم، سبب الانتفاضة في لبنان والعراق، مؤكدًا أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع الوعي والإدراك لدى المواطن العربي من الخطر الإيراني.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “ما يحدث الآن في لبنان والعراق هو بسبب إرتفاع الوعي والإدراك لدى المواطن العربي”.

وتابع: “المواطن العربي أصبح يدرك أن أي تدخل للفرس المجوس إيران في أي دولة عربية سيدمرها”.

وأضاف: “أكبر دليل على ما أقولة هو ما وصلت إليه اليمن والعراق ولبنان اليوم! ولن نسمح أن تعبث إيران بوطننا قطر”.

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المشهد العربي

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