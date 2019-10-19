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إفشال إشهار ما يسمى بمجلس الإنقاذ الجنوبي بالمهرة (صور)

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أفشل أبناء محافظة المهرة صباح اليوم السبت، إشهار ما يسمى بمجلس الإنقاذ الجنوبي مؤكدين أنهم لن يسمحوا باستغلال محافظاتهم لصالح قوى معينة.
وعبر أبناء المهرة ومشايخها وأعيانها عن رفضهم القاطع لأي مشاريع تريد أن تجعل من محافظتهم ساحة صراعات لدول إقليمية معادية .
وتأتي دعوات الرفض لهذا المجلس في ظل نشوب خلافات حادة عصفت بكواليس إشهار المجلس ضمن من يفترض أنهم أعضاء مؤسسين للمجلس نفسه.
كما جاء إفشال إشهار المجلس بسبب وجود الرفض المجتمعي والشعبي لأبناء المهرة لأي مكونات مشبوهة يراد أن تكون المهرة مركز انطلاق لها لتنفيذ أجندات خارجية.

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المشهد العربي

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