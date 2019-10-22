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إعلامي سعودي يُحذر اللبنانيين من سيناريو الحوثي باليمن

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حذر الإعلامي السعودي منصور الخميس، اليوم، اللبنانيين من تكرار سيناريو مليشيات الحوثي في اليمن، من خلال قفز حزب الله على السلطة في بيروت، مُطالبًا بضرورة سحب السلاح من مليشيات إيران في لبنان (حزب الله).

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “حان وقت سحب سلاح حزب الله قبل القفز على السلطة وتكرار سيناريو الحوثي في اليمن”.

وأضاف: “انتشار الجيش اللبناني في هذا الوقت هو المطلوب والتعبئة العامة للوقوف ضد أي تحرك إيراني قد يحدث هو ما يجب أن يكون”.

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المشهد العربي

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